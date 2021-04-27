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«Ярсы» и беспилотники: кадры завершения крупных учений РВСН под Новосибирском

Анна Берестовая
05:00 27.04.2021
Крупные учения ракетных войск завершаются в Новосибирской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Новосибирской области завершаются масштабные учения с ракетными полками, оснащенными ПГРК «Ярс». В общей сложности в проведении учений задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.

В ходе учений на качественно новом уровне отрабатываются интенсивные маневренные действия с использованием мобильных ракетных комплексов «Ярс». Осуществляется их маскировка и противодействие современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО.

На маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов «Ярс» применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов БПЛА. В том числе, используется «Элерон».

БПЛА в режиме передачи прямого видеосигнала в радиусе 20 километров обнаружили условные диверсионно-разведывательные группы, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн. Благодаря обнаружению «диверсантов» на дальних подступах к полевым позициям, они были своевременно нейтрализованы.

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