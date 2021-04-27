В стране и мире Прокурор запросил для бывших полицейских по делу Голунова до 16 лет лишения свободы Егор Левин Один из фигурантов дела может получить 7 лет, три других - по 12, и еще один экс-правоохранитель - 16 лет лишения свободы. © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Читайте нас на: Прокурор запросил для бывших полицейских, являющихся фигурантами дела журналиста Ивана Голунова, от 7 до 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. «Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить Дениса Коновалова к 7 годам, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева - к 12 годам, Игоря Ляховца - к 16 годам колонии общего режима», - цитирует РИА Новости адвоката одного из обвиняемых. Напомним, летом 2019 года в Москве задержали журналиста Ивана Голунова, при себе у которого правоохранители обнаружили, по их утверждениям, наркотические средства. Однако впоследствии инициированное уголовное производство закрыли «в связи с недоказанностью участия». Голунов с самого начала утверждал, что наркотики ему не принадлежат. Пятерых полицейских задержали, а глав управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве и УВД по ЗАО уволили решением министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика