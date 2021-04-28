Вопросы истории Вопросы истории Черное лето советского аса: как сбивший 20 немецких самолетов Борис Сафонов стал Дважды Героем Советского Союза Василий Соколов Егор Левин Славная история побед не могла бы состояться без трудных, практически безвыходных ситуаций; в военной карьере легендарного летчика были и такие дни, которые заставили его переосмыслить все свое существо. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сафон - так называли командира 2-го гвардейского смешанного авиаполка, Героя СССР Бориса Сафонова. Его фамилия гремела, летчик был лучшим не только в Советском Союзе, но и среди всех стран-союзников по антигитлеровской коалиции. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Однако славная история побед не могла бы состояться без трудных, практически безвыходных ситуаций. Были в военной карьере Сафонова и «черные» дни, заставившие его переосмыслить все свое существо. Борис всегда рос добрым, сильным и полным необычных изобретательских идей. Благодаря этому он всегда был центром притяжения детей вокруг. Первый самострел из деревяшки и куска трубы он сделал в 7 лет - едва не лишился глаз, испытывая, но повезло. Позже Сафонов увлекся стрельбой, охотой и оружием. Учился Борис в железнодорожной школе фабрично-заводского ученичества в Туле, планировал приобрести навыки слесаря, чтобы чинить паровозы. Но судьба сложилась иначе, и Сафонов «заболел» небом, поэтому параллельно с учебой юноша поступил в планерную школу. Однако поначалу его не взяли из-за того, что управление летательными средствами было заточено под правшей, а Сафонов, как на зло, был левшой. Но он не растерялся и повернул свой, казалось, недостаток в обратное русло - научился одинаково мастерски управлять обеими руками и добился права совершать полеты. Летом 1933 года Борис окончил аэроклуб и отправился в Качинскую военную школу пилотов, откуда вышел готовым летчиком, и поступил на службу в 106-ю истребительную авиаэскадрилью в Витебске. Через несколько лет он подал рапорт о переводе в морскую авиацию на Северный флот, и весной 1941 года старший лейтенант Борис Сафонов возглавил эскадрилью 72-го смешанного авиаполка ВВС Севфлота. За 4 месяца войны он прошел путь от майора до командира полка. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» День 29 июня 1941 года стал для него «черным»: над аэродромом Ваенга появились больше 20 немецких самолетов; увидев, как один из них нацелился на беззащитную советскую эскадрилью, Сафонов схватил ручной пулемет и открыл по нему огонь. От неожиданности немец сбросил бомбы раньше положенного, что спасло самолеты 4-й эскадрильи, но так повезло не всем - с болью командир смотрел на дымящиеся останки бомбардировщика СБ и двух истребителей И-15 бис. В кабине одного из них сгорел молодой летчик. Но это было лишь началом испытаний - всего за день эскадрилья лишилась сразу пяти самолетов и требовала тотального ремонта уцелевших. Из 16 летчиков погиб один, и двое получили тяжелые ранения. Это стало для Сафонова жестоким уроком. «Именно 29 числа немцы произвели первый массированный налет на наши главные аэродромы. Именно в этот первый налет авиации, хоть он и ожидался, он нанес самый, пожалуй, существенный ущерб нашей авиации», - описал происходящее в тот день профессор Северного арктического федерального университета г. Архангельска Михаил Супрун. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В течение июня авиация Северного флота понесла значимые потери, а ее пополнение происходило по остаточному принципу. Но, несмотря на это, северный воздушный блицкриг немцам не удался. Спустя месяц 72-й смешанный авиаполк получил 10 истребителей, переданных из состава ВВС Балтфлота. Самолеты были не новыми, но оказались наиболее мощными пушечными модификациями И-16. Сафонов выбрал один из них и для себя, и сделал машину самой смертоносной в Советском Союзе - 25 июля он сбил пятый вражеский самолет, что по принятым в мировой авиации меркам сделало его асом. Тактика Сафонова стала разнообразнее, и он щедро делился ею с другими летчиками. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Асом Борис был не только в небе, но и на земле. К делу он подходил особенно тщательно, подготавливая заранее все свое снаряжение и подгоняя его под себя: на летном шлеме у него было три ремешка, на застегивание которых уходило немногим меньше минуты, поэтому он срезал их все и заменил кнопками от парашютной сумки, которые застегивались за секунду; парашютную систему Сафонов особым образом развешивал на дереве прямо рядом со своим самолетом и научился одним движением продевать через ее ремни руки и ноги; так ас добился того, что теперь минута времени уходила у него уже на то, чтобы вырулить истребитель на старт, только услышав приказ на вылет. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Одно из самых знаменитых воздушных сражений, в котором принял участие Борис, прошло 9 августа 1941 года. В тот день он вместе с товарищами вылетел на перехват 40 немецких бомбардировщиков и истребителей, предпринявших попытку прорыва к базам Северного флота в районе Ваенги. «Попытка крупнейшего за время войны налета немецко-финских самолетов на район Мурманска скандально провалилась. Во время этого боя наши истребители сбили 13 немецко-финских бомбардировщиков. Три вражеских самолета подбила зенитная артиллерия. Советская авиация потеряла один самолет», - сообщило через два дня Советское информбюро. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Однако 15 сентября вновь стало тяжелым днем для Сафонова, трижды поднимавшего в воздух свою эскадрилью на перехват вражеских самолетов, непрерывно атаковавших советские войска в районе Западной Лицы, где в тот момент решалась судьба Заполярья. Немцы бросили всю свою авиацию, чтобы разрушить мосты и блокировать дороги, по которым советским войскам доставляли боеприпасы и шло подкрепление. Над Лицей разгорелось крупное воздушное сражение: в том бою приняли участие в том числе и британские летчики, прибывшие в Мурманск в августе 1941 года как раз вовремя - у «сафоновцев» кончалось топливо, а к противнику подходило подкрепление. Сражение укрепило боевое братство летчиков двух народов, а Сафонов стал частым гостем на аэродроме британцев. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В свою очередь, англичан поражали результаты русского аса. В бою над Западной Лицей Сафонов сбил еще два бомбардировщика и один разведчик, и его личный боевой счет достиг 14 уничтоженных вражеских самолетов. Это было лучшим результатом не только среди советских, но и среди всех летчиков союзной авиации. 16 сентября 1941 года указом Верховного Совета СССР на тот момент уже капитану Борису Сафонову было присвоено звание Героя Советского Союза, и на него обрушилась всесоюзная слава. А 17 марта 1942 года в числе четырех советских летчиков ему вручили высшую авиационную награду Великобритании - крест «За летные заслуги». Сафонов все же находил время летать. В апреле 1942 года он переучился сам и переучил летчиков на более современный американский истребитель P-40 Warhawk Tomahawk (Kittyhawk). На новом истребителе 17 мая 1942 года гвардии подполковник Борис Сафонов сбил свой 17-й вражеский самолет. 30 мая 1942 года около 9 часов утра он повел четверку Kittyhawk на прикрытие конвоя PQ-16. С этого задания он не вернулся. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Всего за время боевых действий Борис Сафонов совершил 234 боевых вылета, сбил 20 вражеских самолетов лично и 5 в группе. 14 июня 1942 года Борис Сафонов стал первым в истории Великой Отечественной войны Дважды Героем Советского Союза. Через четыре дня после этого по просьбе летчиков 2-у гвардейскому смешанному авиаполку ВВС Северного флота было присвоено имя Бориса Сафонова. В 2005 году указом президента 279-му отдельному корабельному истребительному авиаполку ВМФ было присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова. Однажды, когда Борис только осваивал полеты в полярную ночь, он поднял свою машину на высоту 800 метров и увидел над самым горизонтом огненно-красный шар. Сафонов не сразу понял, что это не Луна - тогда он первый раз в жизни видел Солнце, на которое можно смотреть без темных очков или закопченного стекла. Но стоило спуститься ниже, машину сразу окутывала тьма. Когда на земле Борис рассказал об увиденном, товарищи ему не поверили. Какое Солнце в полярную ночь? Сафонов вновь поднялся в небо, и действительно, на высоте 600-700 метров его истребитель озарился золотисто-красноватым светом. «Я поднялся выше солнца!», - только и вымолвил он по прилету. Дважды Герой СССР Борис Сафонов поднялся много выше, озарив север в самые черные дни Отечества. Озарил и растворился - ведь летчики не умирают, они просто уходят в небо. Лучший ас начала Великой Отечественной войны среди пилотов антигитлеровской коалиции и первый Дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов мог и вовсе не стать летчиком. Все о жизни прославленного летчика смотрите в новом выпуске программы Легенды армии на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в Youtube и приложении SMART.TV. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика