Путин призвал парламентариев держать под контролем реализацию соцмер

Владимир Путин заявил, что реализацию социальных мер нужно держать под контролем. Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании России.

«Прошу вас, уважаемые коллеги, как представителей власти, держать этот вопрос на особом, постоянном контроле. Как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан семей с детьми», - сказал президент.

В послании Федеральному собранию Путин огласил новые меры социальной поддержки граждан, в числе которых единовременная выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста, пособия по 6 350 рублей беременным женщинам в трудной материальной ситуации, оплата больничного по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме без учета стажа.