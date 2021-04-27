Сквозь колючую проволоку с оружием в руках: военнослужащие ВВО преодолели «Снайперский рубеж»

Также бойцам необходимо преодолеть подземные ходы, канализационные коммуникации и водные преграды и при этом уничтожить условного противника. Сильнейшие снайперы будут представлять округ на всероссийском этапе АрМИ.

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