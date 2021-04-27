Сквозь колючую проволоку с оружием в руках: военнослужащие ВВО преодолели «Снайперский рубеж»
Также бойцам необходимо преодолеть подземные ходы, канализационные коммуникации и водные преграды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Хабаровском крае завершился окружной этап конкурса Армейских международных игр «Снайперский рубеж».
Военнослужащим Восточного военного округа предстояло пройти усложненную полосу препятствий из бетонных, деревянных, металлических и каменных заграждений, часть которых обтянута колючей проволокой.
Также бойцам необходимо преодолеть подземные ходы, канализационные коммуникации и водные преграды и при этом уничтожить условного противника. Сильнейшие снайперы будут представлять округ на всероссийском этапе АрМИ.