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Шойгу выступил за приглашение других стран на мероприятия под эгидой ОДКБ

Андрей Аркадьев
13:24 27.04.2021
Россия продолжит практику привлечения подразделений и наблюдателей из стран ОДКБ, ШОС и СНГ, к ежегодным стратегическим учениям российских Вооруженных сил, добавил министр.
Шойгу выступил за приглашение других стран на мероприятия под эгидой ОДКБ
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал приглашать на проводимые в рамках Организации Договора о коллективной безопасности мероприятия представителей дружественных стран, в том числе представителей Узбекистана, Сербии и Монголии. Об этом сообщил замглавы российского военного ведомства Александр Фомин.

«Он предложил по линии рабочих органов Организации приступить к формированию необходимой для этого нормативной правовой базы», - сказал он.

В Душанбе сегодня прошло заседании глав военных ведомств государств ОДКБ.

Фомин добавил, что во время заседания Шойгу подчеркнул, что наша страна и дальше будет привлекать подразделения и наблюдателей из стран- Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организация сотрудничества, Содружества Независимых Государств к стратегическим учениям, которые проходят каждый год.

По словам Фомина, Шойгу предложил выступить с единой позицией на Московской конференции по международной безопасности, которая состоится уже в июне текущего года.

Напомним, в марте представители ОДКБ обсудили совместные учения в 2021 году.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

В ОДКБ помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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