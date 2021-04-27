Ушел из жизни актер фильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе

Во вторник, 27 апреля, скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе, сыгравший роль Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни».

Причиной смерти 85-летнего артиста стали осложнения от коронавируса, пишет РИА Новости.



Артист был госпитализирован с двусторонней пневмонией в феврале. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Кахи Кавсадзе родился в 1935 году в Тбилиси. Сниматься в кино начал в 1950-х годах. На его счету роли в картинах «Покаяние», «Древо желания», «Житие Дон Кихота и Санчо» и «Мелодии Верийского квартала».