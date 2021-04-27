Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»

Морские исследователи обнаружили неожиданные загадочные следы на дне Арктики. Специальный аппарат для подводных наблюдений зафиксировал протяженные линии, оставленные кем-то из глубоководных обитателей.

Как оказалось, следы оставили арктические морские губки, имеющие непривычное для данного вида живых существ свойство передвигаться. Подавляющее большинство губок ведут прикрепленный образ жизни, однако, предположительно ввиду суровых погодных условий, некоторые из них оказались способны менять свое местоположение.

Древние предки современных морских губок были одними из самых первых появившихся в природе живых существ. Океанологи из Института морской микробиологии общества Макса Планка обнаружили несколько видов губок, которые могут передвигаться на достаточно большие расстояния. Открытие удалось сделать во время экспедиции к подводному хребту Лангсета неподалеку от берегов Земли Франца-Иосифа.

Данная территория изучена не особенно плотно: пики и верхние части хребта оказались заселены большим количеством морских губок, двустворчатых моллюсков и других беспозвоночных. Это стало для исследователей сюрпризом, так как долгое время до этого считалось, что регион слишком беден для богатой фауны.

Наблюдения показали, что большинство «местных жителей» располагались внутри необычных полос в грунте - именно они и оказались следами от передвижения губок. Как оказалось, перемещаться таким образом умеют губки видов Geodia parva, Geodia hentscheli и Stelletta haphidiophora. Об этом сообщает портал Science Alert.

По прогнозам ученых, продолжение экспедиций в Арктический регион может открыть им тайны жизни глубинных обитателей.