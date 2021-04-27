Микробиолог рассказала, на что обращать внимание при покупке молочки

При покупке молочки нужно обращать внимание на номер ГОСТ и сроки изготовления продукта. Об этом рассказала «Звезде» микробиолог, технолог молока и молочных продуктов Ольга Соколова.

Специалист отметила, что с особой осторожностью нужно выбирать продукты с короткими номером ГОСТ, поскольку их часто используют фальсификаторы.

«При покупке продукта с коротким номером ГОСТ желательно посмотреть его номер в Интернете, чтобы уточнить действует он или нет. Часть подпольщиков и фальсификаторы наносят отмененный ГОСТ. Люди покупают, думая, что продукт гостированный, но короткий номер свидетельствует о ГОСТе советских времен», - сказала специалист.

Наиболее важен для продукта не срок его годности, а дата изготовления. Сейчас сроки годности зависят от упаковки и температурных режимов при логистической транспортировке.

Также не стоит приобретать йогурты с фольгированной крышкой. При нарушении технологических режимов в продукт могут проникнуть химические вещества опасные для организма.