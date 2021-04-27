Шойгу пригласил воинский контингент Таджикистана на стратегические учения «Запад-2021»

Таджикистанский воинский контингент ожидают в сентябре на совместных стратегических учениях «Запад-2021», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Спланирован ряд учений в рамках ОДКБ, а в сентябре ждём таджикистанский воинский контингент на совместном стратегическом учении "Запад-2021"», - сказал глава российского военного ведомства на переговорах со своим коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо.

Шойгу отметил, что страны имеют общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе. В связи с этим российская сторона уделяет повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны.

Министр также добавил, что Россия и Таджикистан должны быть готовы к отражению возможных угроз с территории Афганистана.

Глава российского военного ведомства сейчаснаходится с рабочим визитом в Душанбе. Он провел двухстороннюю встречу с Мирзо и обсудил вопросы региональной безопасности с президентом Таджикистана и министрами обороны стран ОДКБ.

В ОДКБ помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия