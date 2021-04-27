Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Душанбе проходит двусторонняя встреча министров обороны России и Таджикистана

Светлана Головина
11:27 27.04.2021
Сергей Шойгу совместно с Шерали Мирзо обсудили ряд вопросов по двустороннему сотрудничеству стран.
В Душанбе проходит двусторонняя встреча министров обороны России и Таджикистана
© Фото: khadamotimatbuot, Facebook
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо обсудил ряд вопросов по двустороннему сотрудничеству стран.

Глава Минобороны России отметил, что страны имеют общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально- Азиатском регионе. В связи с этим российская сторона уделяет повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы.

«На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений», - сказал министр.

Шойгу рассказал, что на прошлой неделе были проведены совместные тактические учения подразделений, уже спланирован ряд учений в рамках ОДКБ, а в сентябре таджикистанский воинский контингент ожидают на совместном стратегическом учении «Запад-2021».

Для укрепления боевого потенциала ВС Таджикистана осуществляются поставки российского вооружения и техники. Кроме того, в вузах Минобороны России проходит подготовка квалифицированных кадров на безвозмездной основе. Сейчас в них обучаются более 500 военнослужащих из Таджикистана, а на фондах 201-й российской военной базы ежегодно проходят подготовку до тысячи младших специалистов.

Для повышения надежности охраны государственной границы в воздушном пространстве главами Минобороны было подписано Соглашение о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана.

Также министр обороны России пригласил представителей ведомства Таджикистана на Девятую Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:09 В стране и мире
Видео
Шойгу заявил об отслеживании Россией действий НАТО в Европе
11:17 Армия
Видео
Шойгу заявил, что националистические настроения на Украине провоцируют конфликт в Донбассе
11:20 Армия
Видео
Шойгу: Россия будет перемещать войска по собственной территории, как сочтет необходимым
11:27 В стране и мире
В Душанбе проходит двусторонняя встреча министров обороны России и Таджикистана
11:44 Армия
Шойгу заявил, что Россия и Таджикистан создают единую систему ПВО
Популярное
Популярное
Видео
Диетолог объяснила, как употреблять шашлык без вреда для организма
Видео
«Рад дискутировать»: назвавший Агутина масоном блогер отказался извиняться
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Назван «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар»
Рассматривали версию теракта: в ФСБ рассказали о расследовании причин катастрофы на ЧАЭС
Назван неожиданный фактор преждевременной смерти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.