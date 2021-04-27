В Душанбе проходит двусторонняя встреча министров обороны России и Таджикистана

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо обсудил ряд вопросов по двустороннему сотрудничеству стран.

Глава Минобороны России отметил, что страны имеют общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально- Азиатском регионе. В связи с этим российская сторона уделяет повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы.

«На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений», - сказал министр.

Шойгу рассказал, что на прошлой неделе были проведены совместные тактические учения подразделений, уже спланирован ряд учений в рамках ОДКБ, а в сентябре таджикистанский воинский контингент ожидают на совместном стратегическом учении «Запад-2021».

Для укрепления боевого потенциала ВС Таджикистана осуществляются поставки российского вооружения и техники. Кроме того, в вузах Минобороны России проходит подготовка квалифицированных кадров на безвозмездной основе. Сейчас в них обучаются более 500 военнослужащих из Таджикистана, а на фондах 201-й российской военной базы ежегодно проходят подготовку до тысячи младших специалистов.

Для повышения надежности охраны государственной границы в воздушном пространстве главами Минобороны было подписано Соглашение о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана.

Также министр обороны России пригласил представителей ведомства Таджикистана на Девятую Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.