Шойгу: Россия будет перемещать войска по собственной территории, как сочтет необходимым
Шойгу заявил, что Россия будет перемещать войска по собственной территории, как сочтет необходимым. Он сделал это на заседании Совета министров обороны государств ОДКБ в Душанбе.
«В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», - сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что подобные предупреждения Россия не приемлет и впредь будет делать все необходимое для обеспечения безопасности своих границ.
Эти слова комментировали заявления ряда западных политиков, из которых следовало, что Россия вернула в пункты дислокации войска, задействованные в маневрах на юге страны, под внешним давлением.