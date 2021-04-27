Шойгу заявил, что националистические настроения на Украине провоцируют конфликт в Донбассе

Националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на заседании Совета министров обороны государств - участников ОДКБ в Душанбе.

«Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», - сказал глава российского военного ведомства.

Министр подчеркнул, что у России и Таджикистана общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Глава российского военного ведомства в ходе рабочего визита в Душанбе провел двустороннюю встречу со своим коллегой Шерали Мирзо и обсудил вопросы региональной безопасности с президентом Таджикистана и министрами обороны стран ОДКБ.

Также участники встречи возложили венки к памятнику первому правителю таджикского государства.

В Организацию Договора о коллективной безопасности помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.