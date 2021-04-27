Благотворительный концерт детско-юношеского ансамбля «Динамичные ребята» прошел в Москве

Детско-юношеский ансамбль «Динамичные ребята» провел благотворительный концерт для детей и молодежи Москвы, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-сирот и детей из социально незащищенных семей.

Концерт был организован с целью социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей сирот посредством развития навыков общения, способности взаимопомощи и толерантности, создания обстановки добра и волшебства для детей и взрослых, привлечения внимания к организации досуга детей, а также поддержки творчества молодых артистов.

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

«С каждым годом мы видим, как набирает обороты движение некоммерческих организаций, больше становится неравнодушных людей, которые стремятся участвовать в жизни города и помогать друг другу», - рассказал Сергей Собянин.

На благотворительный концерт были приглашены мэр Москвы, представители правительства Москвы и руководители подведомственных организаций, известные артисты театра, кино и эстрады, выдающиеся спортсмены, деятели культуры и искусства.