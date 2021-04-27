В стране и мире На Филиппинах потерпел крушение военный вертолет: есть жертвы Светлана Головина При крушении военного вертолета на Филиппинах погиб один из членов экипажа. © Фото: Philippine Air Force Читайте нас на: В результате крушения военного вертолета у побережья Филиппин один человек погиб, еще трое пострадали. «В результате крушения вертолета в прибрежном городе Хетафе погиб один член экипажа, еще трое выжили», - сообщает CNN со ссылкой на заявление ВВС страны. По данным СМИ, во время инцидента трое членов экипажа успели выпрыгнуть из кабины при падении вертолета, после чего на помощь им пришли местные рыбаки. Вертолет после крушения утонул. На данный момент пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика