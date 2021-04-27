На Филиппинах потерпел крушение военный вертолет: есть жертвы
При крушении военного вертолета на Филиппинах погиб один из членов экипажа.
© Фото: Philippine Air Force
В результате крушения военного вертолета у побережья Филиппин один человек погиб, еще трое пострадали.
«В результате крушения вертолета в прибрежном городе Хетафе погиб один член экипажа, еще трое выжили», - сообщает CNN со ссылкой на заявление ВВС страны.
По данным СМИ, во время инцидента трое членов экипажа успели выпрыгнуть из кабины при падении вертолета, после чего на помощь им пришли местные рыбаки. Вертолет после крушения утонул.
На данный момент пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.