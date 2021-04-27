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Миротворцы РФ защитили группу паломников из Степанакерта во время визита в монастырь Амарас

Анна Берестовая
03:00 27.04.2021
Российские миротворцы обеспечили безопасное посещение монастыря Амарас группе паломников из Степанакерта и близлежащих населенных пунктов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе. Так, военнослужащие российского миротворческого контингента накануне обеспечили безопасность посещения христианского монастыря Амарас очередной группе паломников в количестве 75 человек. Эти люди прибыли сюда из города Степанакерт и близлежащих к монастырю городов и деревень.

«Без российских миротворцев люди могут сюда попасть, но это не безопасно. А сейчас безопасно, потому что гарантия нашей безопасности – российский флаг. Миротворцы не только сохраняют спокойствие и мир. Живут с нами и дают людям смысл, дают понять, и верующим и неверующим, что жизнь будет процветать» - заявил настоятель монастыря Амарас Кегарт Оганесян.

В результате подписания соглашения о прекращении огня, после окончания боевых действий, раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить святыню.

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