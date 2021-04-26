В Москве уволили главврача больницы имени Иноземцева после скандала с пенсионеркой

В столичной больнице имени Ф.И. Иноземцева уволен главный врач, а также отстранены от работы несколько сотрудников. Соответствующее решение было принято в связи произошедшем в медучреждении накануне инцидентом.

Ранее в Сети была размещена видеозапись, на которой запечатлен эпизод конфликта между сотрудницами больницы и пожилой пациенткой. Как следует из видео, сотрудницы оскорбляли женщину и позволяли себе иные недопустимые действия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Также в связи со случившимся отделение Росздравнадзора по Москве займется проверкой учреждения на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так городской системы здравоохранения в целом», - прокомментировали произошедшее в департаменте здравоохранения города.

После появления кадров в больнице Иноземцева оперативно произвели мероприятия внутреннего контроля. В департаменте также отметили, что готовы максимально поддерживать расследование данного случая сотрудниками правоохранительных органов.