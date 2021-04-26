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Опубликованы кадры с места ДТП маршрутки и двух легковушек в Ульяновске

Егор Левин
09:03 26.04.2021
В ролике видно, что вследствие удара маршрутное такси оказалось на боку на проезжей части.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ulsk_voditel73, Instagram
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В серьезном ДТП в Ульяновске пострадали 10 человек. Столкнулись маршрутное такси и два легковых автомобиля.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате столкновения маршрутка перевернулась и оказалась на боку на проезжей части. На момент аварии в ней находились 13 человек. Видео опубликовано в Instagram.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции и скорой помощи. Причины случившегося устанавливаются.

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