Опубликованы кадры с места ДТП маршрутки и двух легковушек в Ульяновске
В ролике видно, что вследствие удара маршрутное такси оказалось на боку на проезжей части.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ulsk_voditel73, Instagram
В серьезном ДТП в Ульяновске пострадали 10 человек. Столкнулись маршрутное такси и два легковых автомобиля.
На кадрах с места происшествия видно, что в результате столкновения маршрутка перевернулась и оказалась на боку на проезжей части. На момент аварии в ней находились 13 человек. Видео опубликовано в Instagram.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции и скорой помощи. Причины случившегося устанавливаются.