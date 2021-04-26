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Мотострелки «уничтожили» авиацию «противника» под Хабаровском

Максим Низкодубов
Светлана Головина
09:15 26.04.2021
В ходе учений в Хабаровском каре военные отработали навыки стрельбы из зенитных установок ЗУ-23.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Хабаровском крае прошли учения мотострелковых подразделений по отработке навыков стрельбы из зенитных установок ЗУ-23 в рамках проверки зимнего периода обучения.

На огневом рубеже военнослужащие заряжали 23-милиметровое орудие и производили замену стволов на время. После этого был «совершен удар» по цели условного противника - мишени имитировали военные вертолеты. Для успешного выполнения задания командир, наводчик и прицельные должны были работать, как часовой механизм.

«1.20 - это предельное время для каждого экипажа, чтобы зарядить орудие, обнаружить цель, выставить прицел и попасть в мишень. Действуют зенитчики максимально слаженно, от этого зависит общий результат», - передает с места корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Отмечается, что в одиночку данная установка способна уничтожить полевой лагерь «противника», легкую военную технику по типу БТР или бронеавтомобиля. По итогу учений боевой расчет зенитной установки выполнил стрельбу на отлично.

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