Спустя 35 лет: в мире вспоминают трагедию на Чернобыльской АЭС

В понедельник, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Взрыв реактора у города Припять стал крупнейшей в мире техногенной ядерной катастрофой.

В результате аварии в окружающую среду оказалось выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Эвакуированы из зоны ЧС были более ста тысяч жителей, а в ликвидации последствий приняли участие свыше полумиллиона человек.

Разрушенный реактор уже долгие годы покоится под стальным саркофагом. На данный момент территория Чернобыльской АЭС открыта для обслуживающего персонала и туристов, однако более двух с половиной тысяч квадратных километров вокруг остаются по-прежнему непригодными для жизни.



В то же время российские ученые утверждают, что радиационная обстановка на пострадавших территориях значительно улучшилась, а площадь загрязненных земель сократилась в несколько раз. В специальном докладе, посвященном очередной годовщине трагедии, оценили медицинские последствия аварии. По словам специалистов, помощь тем, кто подвергся воздействию радиации, потребуется на протяжении еще многих лет.