Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спустя 35 лет: в мире вспоминают трагедию на Чернобыльской АЭС

Светлана Головина
08:42 26.04.2021
Крупнейшая катастрофа в истории ядерной энергетики на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В понедельник, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Взрыв реактора у города Припять стал крупнейшей в мире техногенной ядерной катастрофой.

В результате аварии в окружающую среду оказалось выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Эвакуированы из зоны ЧС были более ста тысяч жителей, а в ликвидации последствий приняли участие свыше полумиллиона человек.

Разрушенный реактор уже долгие годы покоится под стальным саркофагом. На данный момент территория Чернобыльской АЭС открыта для обслуживающего персонала и туристов, однако более двух с половиной тысяч квадратных километров вокруг остаются по-прежнему непригодными для жизни.

В то же время российские ученые утверждают, что радиационная обстановка на пострадавших территориях значительно улучшилась, а площадь загрязненных земель сократилась в несколько раз. В специальном докладе, посвященном очередной годовщине трагедии, оценили медицинские последствия аварии. По словам специалистов, помощь тем, кто подвергся воздействию радиации, потребуется на протяжении еще многих лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:42 В стране и мире
Видео
Спустя 35 лет: в мире вспоминают трагедию на Чернобыльской АЭС
06:35 В стране и мире
Видео
Роскосмос завершил миссию по выводу британских спутников связи на орбиту
06:19 В стране и мире
Назван «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар»
05:39 В стране и мире
Рассматривали версию теракта: в ФСБ рассказали о расследовании причин катастрофы на ЧАЭС
03:29 В стране и мире
Страны ЕС назвали условие, при котором будут принимать туристов
Популярное
Популярное
Назван неожиданный фактор преждевременной смерти
Россиянам рассказали, что делать при совпадении отпуска с нерабочими днями
Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Видео
Через брод и колючую проволоку: как проходит «Гонка Героев» в Подмосковье
Названа главная ошибка при приготовлении шашлыка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.