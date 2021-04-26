В Вашингтоне в честь 76-й годовщины встречи советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году ветераны и дипломаты России и США возложили венки к мемориалу «Дух Эльбы». Торжественная церемония прошла на Арлингтонском кладбище.

От российской стороны в мeроприятии принял участие врeмeнный пoверенный в дeлaх России в Вaшингтоне Сeргей Кoшелев, Соединенные Штаты прeдставил зaместитель пoмощника гoссекретаря Кристoфер Рoбинсон. На церемонии также присутствовал один из последних ныне живущих участников исторической встречи - полковник в отставке Фрэнк Кон. В своей речи он подчеркнул важность этой даты, поскольку она напоминает всему миру о том, что когда-то страны были союзниками.



Американские и советские войска встретились на Эльбе 25 апреля 1945 года у города Торгау и рассекли остатки частей вермахта на две части. Это ослабило сопротивление гитлеровских войск и ускорило окончательный разгром и капитуляцию Германии.