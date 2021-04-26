Российские миротворцы доставили более тонны гумпомощи в карабахский Акнаберд

В поселок Акнаберд в Нагорном Карабахе специалистами Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента организована передача нуждающимся более 1000 килограмм гуманитарной помощи. Населенный пункт находится высоко в горах, а в результате боевых действий оказался вовсе забытым.

«Добираться туда пришлось почти 3 часа по горным серпантинам. Наши миротворцы уже были здесь несколько недель назад и на этот раз привезли с собой более тонны гуманитарного груза», - передает с мест корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

Многодетным семьям, вынужденным переселенцам и беженцам российскими специалистами переданы медицинские препараты, продуктовые наборы, газовые баллоны и предметы первой необходимости.

Военными врачами на территории поселка было развернуто два мобильных медицинских модуля. Прием в них проводят терапевты, хирург, офтальмолог и кардиолог. Получить квалифицированную помощь уже смогли более 230 жителей.