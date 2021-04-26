Легендарный восстановленный танк ИС-2 прошел ходовые испытания: видео

В Бурятии после восстановительных работ военными мастерами ремонтного батальона Восточного военного округа прошли ходовые испытания тяжелого советского танка времен Великой Отечественной войны ИС-2 «Иосиф Сталин». Военнослужащие отрегулировали сцепление и фрикционы.

В ходе испытаний военные преодолели на танке несколько сложных препятствий, проверили все системы жизнеобеспечения машины в различных нагрузках и режимах. Отмечается, что работа двигателя, рулевое управление, тормозная система, система охлаждения и подачи топлива работали в штатном режиме.

Тяжелый танк «Иосиф Сталин» был снят с постамента в поселке Сосновый Бор. Благодаря работе военных мастеров отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО машину удалось поставить на ход. В дальнейшем ИС-2 примет участие в тренировках к параду Победы на аэродроме Восточный, после чего пройдет в составе механизированной колонны техники на Площади Советов 9 мая в Улан-Удэ.