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Легендарный восстановленный танк ИС-2 прошел ходовые испытания: видео

Светлана Головина
06:55 26.04.2021
Ходовые испытания тяжелого советского танка времен Великой Отечественной войны «Иосиф Сталин» после восстановления военными ВВО прошли в Бурятии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Бурятии после восстановительных работ военными мастерами ремонтного батальона Восточного военного округа прошли ходовые испытания тяжелого советского танка времен Великой Отечественной войны ИС-2 «Иосиф Сталин». Военнослужащие отрегулировали сцепление и фрикционы.

В ходе испытаний военные преодолели на танке несколько сложных препятствий, проверили все системы жизнеобеспечения машины в различных нагрузках и режимах. Отмечается, что работа двигателя, рулевое управление, тормозная система, система охлаждения и подачи топлива работали в штатном режиме.

Тяжелый танк «Иосиф Сталин» был снят с постамента в поселке Сосновый Бор. Благодаря работе военных мастеров отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО машину удалось поставить на ход. В дальнейшем ИС-2 примет участие в тренировках к параду Победы на аэродроме Восточный, после чего пройдет в составе механизированной колонны техники на Площади Советов 9 мая в Улан-Удэ.

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