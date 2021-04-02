В Благовещенске загорелось здание кардиоцентра
К тушению пожара привлечены 35 человек и 11 единиц техники.
© Видео: NikolaCorp, Youtube © Фото: ГУ МЧС по Амурской области
В Благовещенске в Амурской области загорелось здание кардиоцентра. Об этом сообщили в МЧС.
В настоящий момент проводится эвакуация пациентов и персонала. Сформированы звенья газодымозащитной службы, ведется разведка, а также развернут специальный штаб пожаротушения.
К месту пожара направили кареты скорой помощи. К тушению пожара привлечены 35 человек и 11 единиц техники. Отмечается, что на место уже выехали представители прокуратуры.