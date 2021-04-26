Летчики ЦВО завершают подготовку к воздушному Параду Победы над Екатеринбургом: видео

На аэродромах базирования экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа завершают подготовку к демонстрационному пролету авиации. Пролет состоится в день празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Екатеринбурге.

Тренировки экипажей проходят на пяти аэродромах базирования в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях. Летчики тренируют групповую слетанность в составе пар в сомкнутом парадном строю.

Экипажи отрабатывают выдерживание сокращенных интервалов между воздушными судами, сохранение скоростных параметров на малых высотах, а также тренируют пролет над контрольной точкой в заданное время, с точностью до секунды. К демонстрационному пролету подготовка экипажей авиации завершится проведением совместных тренировок. Летчики нескольких типов воздушных судов отработают маневрирование в составе единого авиационного парадного расчета.

Над Екатеринбургом в День Победы в демонстрационном пролете авиации будут задействованы крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ5-1, ударные Ми-24П, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и пассажирский Ту-134, а также самолеты-разведчики Су-24МР, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ.