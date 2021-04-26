Воздушный бой: кадры учений истребителей Су-27 Балтийского флота

В рамках плановых полетов летчики истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели тренировку, в ходе которой отработали элементы воздушного боя с условным противником. Также было отработано условное применение авиационных средств поражения.

По замыслу тренировки, самолеты «противника» нарушили Государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам. С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя «уничтожили» их.

В рамках тренировки экипажи провели ускоренную подготовку истребителей к вылету и выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям. Полеты выполнялись как днем, так и в темное время суток. К участию в тренировке было привлечено более 10 экипажей самолетов Су-27 Балтийского флота.