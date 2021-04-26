Самолеты и вертолеты авиации ЮВО и Черноморского флота вернулись из Крыма

Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования после контрольной проверки за зимний период обучения.

Экипажи самолетов и вертолетов совершили перелеты на свои аэродромы на Кубани и Ставрополье, а также аэродромы Ростовской и Волгоградской области. Экипажи вертолетов армейской авиации выполнили задачу по доставке тактического воздушного десанта и обеспечили огневое прикрытие аэромобильных подразделений.

Эскадрильи оперативно-тактической и армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО в рамках контрольной проверки отработали взаимодействие с силами морской авиации ЧФ, выполнили ракетные пуски и бомбометание по морским и наземным целям.