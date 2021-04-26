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Первая команда призывников отправилась на место службы в Татарстане

Анна Берестовая
02:59 26.04.2021
Первые 50 новобранцев из Татарстана отправились на место службы.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В российских регионах начались первые отправки призывников в войска в рамках весеннего призыва. На сборном пункте Республики Татарстан состоялась отправка первой в весеннем призыве воинской команды. Около 50 новобранцев отправились служить в Ракетные войска стратегического назначения.

В целях профилактики и противодействия коронавирусной инфекции призывные и сборный пункт в полном объеме обеспечены необходимым медицинским имуществом и дезинфекционными средствами: бесконтактными термометрами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами, дозаторами для кожного антисептика, бактерицидными лампами. Оборудованы места ожидания результатов тестирования, барьерные зоны, в которых проводится термометрия, дезинфекция рук, выдача медицинских масок гражданам.

Призывники будут направляться для прохождения военной службы по призыву только при отрицательном результате тест-системы для диагностики коронавируса. Отправки планируется осуществлять в отдельных изолированных вагонах, в которых будет производиться дезинфекционная обработка.

В мероприятии принял участие военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин. Он пожелал новобранцам успехов в прохождении военной службы и рассказал об особенностях призыва в 2021 году. Всего в войска весной 2021 года будут отправлены более трех тысяч татарстанцев, в том числе в Президентский полк и научные роты. Более трети призывников будут проходить службу в подшефных воинских частях.

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