Сирийские военные на учениях отразили «нападение боевиков» на деревню под Алеппо

Бригада армии Сирийской Арабской Республики в Алеппо провела учения с применением бронетехники по отражению условной атаки боевиков на деревню, в которой расположены казармы правительственных войск страны. Об этом рассказал командир бригады Раэк Мурад.

«Наша тренировка имитирует нападение боевиков на казармы сирийской армии. Наше подразделение отражает атаку, а потом переходит в наступление. К учениям привлечены танки, БМП, использована пиротехника», - отметил Мурад, уточнив, что в ходе учений подразделение успешно выполнило все поставленные задачи.

Сам командир перенес несколько операций и реабилитацию после того, как во время боев за район Хаджар Аль Асвад в Дамаске рядом с ним упала мина. Теперь он снова в строю. На вопрос, сложно ли было научиться управляться с оружием одной рукой, отвечает «чуть-чуть».

Вооруженные группировки, по условиям соглашения о капитуляции, были выведены из Алеппо в декабре 2016 года. Однако под их контролем оставались городские окраины и окрестности, откуда боевики регулярно обстреливали мирные кварталы. Город сильно пострадал, многие здания, достопримечательности были разрушены или повреждены.

Алеппо был промышленной столицей Сирии, но из-за конфликта большинство его предприятий перестали работать. Сейчас здесь ведется масштабное восстановление жилых домов, предприятий и инфраструктуры, в город возвращаются беженцы.