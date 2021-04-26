Сквозь пыль и песок: танкисты ЗВО провели финальные учения в рамках завершения контрольной проверки

Военнослужащие танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа завершили сдачу контрольной проверки за зимний период обучения масштабными полковыми тактическими учениями в Нижегородской области.

По сценарию учения, артиллерийский дивизион совершил огневой налет по позициям «противника», а танковые и мотострелковые подразделения в ходе наступления захватили выгодные рубежи и создали условия для ввода в бой войск второго эшелона. Заняв позиции, усиленный танковый полк организовал глубокую оборону и условия для точечных контратак по подразделениям «противника».

В ходе маневров активно задействовались огнеметные и инженерные подразделения, вооруженные реактивными пехотными огнеметами РПО-А «Шмель» и оснащенные самоходными реактивными установками разминирования УР-77 «Змей Горыныч». Во время полковых тактических учений были задействованы танки Т-72Б3, 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б» и боевые машины пехоты БМП-2.