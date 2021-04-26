СМИ: США создаст Центр борьбы с зарубежным влиянием
В США планируют создать центр для противодействия влиянию со стороны иностранных ведомств.
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Офис директора национальной разведки США разрабатывает Центр по борьбе со злонамеренным зарубежным влиянием. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя офиса.
«В центре будет собираться и обрабатываться информация о вредоносном влиянии иностранных ведомств, разрабатываться меры предотвращения и предупреждения подобных мероприятий», - сообщает Polititco.
Отмечается, что Центру будет поручено заниматься деятельность со сторона России, Китая, КНДР и Ирана.