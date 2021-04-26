СМИ: США создаст Центр борьбы с зарубежным влиянием

Офис директора национальной разведки США разрабатывает Центр по борьбе со злонамеренным зарубежным влиянием. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя офиса.

«В центре будет собираться и обрабатываться информация о вредоносном влиянии иностранных ведомств, разрабатываться меры предотвращения и предупреждения подобных мероприятий», - сообщает Polititco.

Отмечается, что Центру будет поручено заниматься деятельность со сторона России, Китая, КНДР и Ирана.