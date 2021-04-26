Украина, Чехия, Нагорный Карабах: в Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона

В кремле рассказал о темах, которые обсуждали в ходе телефонных переговоров президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон. По данным российского правительства, главы РФ и Франции уделили большое внимание внутриукраинскому конфликту.

«Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Юго-Востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также лидеры двух стран отметили, что обстановка в Нагорном Карабахе остается спокойной, выражена обоюдная готовность к координации по вопросам урегулирования конфликта в регионе.

Также президенты также обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением COVID-19, обсудили состояние отношений России и Чехии, положение в Ливии и другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня.