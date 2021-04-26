Железнодорожники ЦВО начали передислокацию в Амурскую область для строительства БАМ

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа приступили к передислокации из Удмуртии в Амурскую область для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

Торжественная церемония убытия состоялась на железнодорожной станции Камбарка в Республике Удмуртия. Военные железнодорожники выполнили погрузку имущества и более 30 единиц тыловой, инженерной и специальной железнодорожной техники на платформы и приступили к совершению марша.

Военные специалисты в составе эшелона преодолеют более 6000 километров. По прибытии к месту проведения работ по строительству участка второй ветки БАМ на станцию Тунгала военные железнодорожники выполнят разгрузку эшелона и подготовят площадки для размещения техники, имущества и личного состава. Специалисты построят 183 километра из запланированных 340 километров второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

Отмечается, что все военнослужащие перед отправкой прошли медицинское обследование и вакцинацию от коронавируса в пункте постоянной дислокации.