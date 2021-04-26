Путин провел переговоры с Макроном

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщили в Кремле, в ходе диалога, инициатором которого выступил Макрон, особое внимание было уделено внутриукраинскому конфликту.

Президент Франции рассказал Путину подробности встречи в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также участники телефонного разговора выразили настрой на продолжения взаимодействия в «норманском формате».

В свою очередь Владимир Путин обратил внимание своего французского коллеги на провокационные действия Киева в Донбассе и игнорирование минских договоренностей.

Также стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и пришли к выводу, что обстановка остается спокойной. По просьбе Макрона Путин прокомментировал отношения Москвы и Праги: президент РФ указал на абсурдность выдвинутых обвинений и предпринятых Чехией действий.