В Турции вводят тотальный локдаун из-за COVID-19

В Турции введут полный локдаун на фоне резко возросшей заболеваемости COVID-19. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции.

Тотальный локдаун в стране начнет действовать 29 апреля. Он продлится как минимум до 17 мая. По словам Эрдогана, для возвращения к туристической деятельности Турции надо снизить суточное количество новых заражений до пяти тысяч.

Сейчас эта цифра в стране – рекордная за все время пандемии, она превышает 63 тысячи заражений в сутки. 21 апреля в Турции зафиксировали рекордный показатель суточной смертности от коронавируса, за один день ушли из жизни 362 человека.

Ранее стало известно, что Россия была вынуждена ограничить авиасообщение с Турцией из-за тяжелой эпидемиологической ситуации на территории последней. Эти меры введены на срок до первого июня.