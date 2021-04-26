Минтруд РФ опубликовал рекомендации по нерабочим майским дням

Минтруд России опубликовал рекомендации работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 2021 года. В тексте указано, что на период нерабочих дней работодатели должны самостоятельно определить численность сотрудников, необходимых для функционирования организации. При этом учитываются и сотрудники, работающие дистанционно.

Также в рекомендациях отмечается, что наличие нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы. Регулируются и сроки выплаты зарплаты с учетом нерабочих дней. Согласно распоряжению Минтруда, если работник находится в отпуске, его срок на период установленных указом нерабочих дней не продлевается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предприятия с непрерывным циклом работы, а также ненормированным графиком не обязаны вводить дополнительные выходные, объявленные между майскими праздниками.