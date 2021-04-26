Великобритания ввела санкции против 14 российских граждан

Четырнадцать граждан Российской Федерации попали под новые санкционные меры Великобритании. Об этом 26 апреля сообщили в министерстве иностранных дел Королевства.

Как следует из опубликованного списка, под санкции Великобритании попали не только граждане РФ. Всего в нем 22 человека из шести различных стран.

Ранее газета The Times сообщила, что в Великобритании планируют ввести новый закон для борьбы с действиями «враждебных государств». Премьер-министр Борис Джонсон хочет пойти на такой шаг из-за «растущей озабоченности по поводу действий России и Китая».