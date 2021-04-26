Суд смягчил приговор жителю Уфы, до смерти избившему предполагаемого педофила

Верховный суд Башкирии смягчил приговор уфимцу, до смерти избившему предполагаемого педофила, с восьми лет до шести лет лишения свободы, передает корреспондент «Звезды» из зала суда. Адвокат осужденного Шота Горгадзе заявил журналистам, что готовит апелляцию.

Инцидент, произошедший 30 января 2020 года в Уфе, стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия.

Конфликт перерос в драку, в ходе которой 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи. По просьбе Санкина, дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали его виновным и просили суд о снисхождении при назначении наказания. Калининский районный суд Уфы назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, что вызвало общественный резонанс.

Следственные органы Башкирии заявляли, что детям не угрожала опасность и они смогли убежать от преступника. По данным следствия, Санкин забрал из кармана мужчины 1,5 тысячи рублей и передал подросткам 500 рублей, остальное присвоил себе.