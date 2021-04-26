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Тепло истории: на Киевском и Ленинградском вокзалах открылась фотовыставка о семьях советских полководцев

Егор Левин
18:55 26.04.2021
Выставка расположена прямо на выходе к поездам дальнего следования - именно с этих перронов в 1941 году эшелоны с солдатами отправлялись на фронт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Киевском и Ленинградском столичных вокзалах открылась фотовыставка «Хранившие семейное тепло», посвященная истории Великой Отечественной войны, рассказанной в лицах семей советских полководцев. Автором проекта выступила ведущая телеканала «Звезда» и внучка маршала бронетанковых войск Олега Александровича Лосика Ирина Лосик.

Выставка составлена из редких снимков из семейных архивов. На них запечатлены те, кто обеспечивал военачальникам надежный тыл - их жены. Дед и бабушка Ирины соответственно также оба представлены на выставке.

«Первые их совместные фотографии, когда бабушка приехала к своему брату на фронт в 1942 году, познакомилась с дедушкой, и с тех пор они не расставались. Они прожили вместе 52 счастливых года», - рассказала она.

По мнению внучки маршала, подобные выставки, расположенные в людных местах, способствуют повышению интереса россиян к истории своей страны.

Выставка расположена прямо на выходе к поездам дальнего следования - именно с этих перронов в 1941 году эшелоны с солдатами отправлялись на фронт.

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