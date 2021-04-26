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Тематический поезд Министерства обороны с юнармейским вагоном в составе проедет путь от Москвы до Владивостока

Алексей Баранов
15:04 26.04.2021
На железнодорожных станциях все желающие смогут познакомиться с представленной экспозицией, в том числе рассказывающей о самом популярном молодежном движении страны.
Тематический поезд Министерства обороны с юнармейским вагоном в составе проедет путь от Москвы до Владивостока
© Фото: «Юнармия»
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Юнармейский вагон в составе тематического поезда Минобороны отправился с Киевского вокзала в Москве. Он проследует до Владивостока с остановкой в более чем 50 крупных российских городах.

«Мы - армия страны! Мы - армия народа!» - с таким названием акции проедет по городам России железнодорожный состав российского военного ведомства. Тематический поезд состоит из 17 вагонов. Среди них - «Молодежь - авангард поколения», включающий в себя экспозицию о детском-юношеском военно-патриотическом движении «Юнармия».

«Это уникальная возможность познакомиться с основными направлениями нашей работы и достигнутыми результатами с момента создания движения. В этом году нам исполняется пять лет, поэтому нам есть, что показать, и есть, чем гордиться. Приглашаем всех жителей, где совершит остановку поезд, посетить нашу выставку. Будет много интересных моментов, которые не оставят равнодушными как детей, так и их родителей», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Юнармейская экспозиция состоит из восьми тематических зон. К примеру, площадка «Школа юных корреспондентов» расскажет посетителям про обучение основам мультимедийной журналистики. Подобные учебные центры есть в Москве, Севастополе, Архангельске, Красноярском крае и других российских регионах. По окончании курса активисты реализуют полученные знания на медиаресурсах движения, а также в региональных и федеральных СМИ.

© «Юнармия»

Также на выставке представлены макеты для проведения конкурса по разборке и сборке оружия. Кроме того, все желающие смогут проверить свои знания и зрительную память, поучаствовав в конкурсе по сбору спилс-карты из магнитных элементов в форме российских регионов. Еще один стенд посвящен юнармейской одежде и символике.

Поезд из тематических вагонов в рамках патриотической акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» отправился с Киевского вокзала 25 апреля. Оформление вагонов отражает героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

© «Юнармия»

Состав посетит почти все крупные города России - всего более 50 населенных пунктов, в том числе Севастополь и Мурманск. В каждом городе поезд сделает обязательную остановку на несколько часов. Планируется, что тематический железнодорожный состав преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня 2021 года в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.

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