Армия Тематический поезд Министерства обороны с юнармейским вагоном в составе проедет путь от Москвы до Владивостока Алексей Баранов На железнодорожных станциях все желающие смогут познакомиться с представленной экспозицией, в том числе рассказывающей о самом популярном молодежном движении страны. © Фото: «Юнармия» Читайте нас на: Юнармейский вагон в составе тематического поезда Минобороны отправился с Киевского вокзала в Москве. Он проследует до Владивостока с остановкой в более чем 50 крупных российских городах. «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» - с таким названием акции проедет по городам России железнодорожный состав российского военного ведомства. Тематический поезд состоит из 17 вагонов. Среди них - «Молодежь - авангард поколения», включающий в себя экспозицию о детском-юношеском военно-патриотическом движении «Юнармия».



«Это уникальная возможность познакомиться с основными направлениями нашей работы и достигнутыми результатами с момента создания движения. В этом году нам исполняется пять лет, поэтому нам есть, что показать, и есть, чем гордиться. Приглашаем всех жителей, где совершит остановку поезд, посетить нашу выставку. Будет много интересных моментов, которые не оставят равнодушными как детей, так и их родителей», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный. Юнармейская экспозиция состоит из восьми тематических зон. К примеру, площадка «Школа юных корреспондентов» расскажет посетителям про обучение основам мультимедийной журналистики. Подобные учебные центры есть в Москве, Севастополе, Архангельске, Красноярском крае и других российских регионах. По окончании курса активисты реализуют полученные знания на медиаресурсах движения, а также в региональных и федеральных СМИ. © «Юнармия» Также на выставке представлены макеты для проведения конкурса по разборке и сборке оружия. Кроме того, все желающие смогут проверить свои знания и зрительную память, поучаствовав в конкурсе по сбору спилс-карты из магнитных элементов в форме российских регионов. Еще один стенд посвящен юнармейской одежде и символике. Поезд из тематических вагонов в рамках патриотической акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» отправился с Киевского вокзала 25 апреля. Оформление вагонов отражает героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии. © «Юнармия» Состав посетит почти все крупные города России - всего более 50 населенных пунктов, в том числе Севастополь и Мурманск. В каждом городе поезд сделает обязательную остановку на несколько часов. Планируется, что тематический железнодорожный состав преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня 2021 года в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика