Тематический поезд Министерства обороны с юнармейским вагоном в составе проедет путь от Москвы до Владивостока
Юнармейский вагон в составе тематического поезда Минобороны отправился с Киевского вокзала в Москве. Он проследует до Владивостока с остановкой в более чем 50 крупных российских городах.
«Мы - армия страны! Мы - армия народа!» - с таким названием акции проедет по городам России железнодорожный состав российского военного ведомства. Тематический поезд состоит из 17 вагонов. Среди них - «Молодежь - авангард поколения», включающий в себя экспозицию о детском-юношеском военно-патриотическом движении «Юнармия».
«Это уникальная возможность познакомиться с основными направлениями нашей работы и достигнутыми результатами с момента создания движения. В этом году нам исполняется пять лет, поэтому нам есть, что показать, и есть, чем гордиться. Приглашаем всех жителей, где совершит остановку поезд, посетить нашу выставку. Будет много интересных моментов, которые не оставят равнодушными как детей, так и их родителей», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.
Юнармейская экспозиция состоит из восьми тематических зон. К примеру, площадка «Школа юных корреспондентов» расскажет посетителям про обучение основам мультимедийной журналистики. Подобные учебные центры есть в Москве, Севастополе, Архангельске, Красноярском крае и других российских регионах. По окончании курса активисты реализуют полученные знания на медиаресурсах движения, а также в региональных и федеральных СМИ.