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Статуя придавила ребенка в торговом центре в Алма-Ате: видео

Егор Левин
15:28 26.04.2021
Родители ребенка собираются обратиться в суд, чтобы получить возмещение.
© Видео: Бакытжан Базарбек, Facebook © Фото: Бакытжан Базарбек, Facebook
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В торговом центре в Алма-Ате на ребенка упала плохо закрепленная статуя робота. Мальчик несколько раз потрогал ее, прежде чем она обвалилась.

Как оказалось, массивную статую, несмотря на ее вес, закрепили всего лишь на скотч. Автор опубликованного в социальных сетях ролика с инцидентом утверждает, что в результате случившегося мальчик получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Родители ребенка собираются обратиться в суд, чтобы получить возмещение. Беременная мама мальчика также была шокирована произошедшим.

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