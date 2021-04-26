Убившего попутчицу мужчину приговорили к 25 годам лишения свободы

Виталий Чикирев, воспользовавшийся сервисом по совместным поездкам и убивший в процессе свою попутчицу, получил приговор в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Соответствующее решение вынес Московский областной суд.

Сообщается, что 10 лет Чикирев, которого психиатрическая экспертиза признала классическим маньяком, проведет в тюрьме и 15 - в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, мужчина убил 29-летнюю Ирину Ахматову во время совместной поездки из Москвы в Тулу. Он связался с ней через сервис BlaBlaCar. Позже он признался в содеянном.