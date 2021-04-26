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Сочинские юнармейцы нарисовали «Граффити Победы»

Алексей Баранов
14:50 26.04.2021
Всероссийская юнармейская акция «Граффити Победы» расширяет список городов.
Сочинские юнармейцы нарисовали «Граффити Победы»
© Фото: «Юнармия»
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Рисунок, посвященный проекту «Дорога памяти», активисты «Юнармии» нанесли на стену моста по улице Донская в Сочи. Архитектурное строение является развязкой Краснодарского кольца, поэтому патриотический стрит-арт не останется без внимания.

«Граффити Победы» - это символическая связь поколений. Поэтому на рисунке два главных героя - участник Великой Отечественной войны Павел Сюткин и обладатель знака отличия «Юнармейская доблесть» 2-й степени Данил Дьяченко. По словам подростка, такое соседство для него большая честь и не менее большая ответственность.

© «Юнармия»

«Я знаю, что Павел Сюткин получил медаль “Золотая Звезда” из рук президента России Владимира Путина. За спиной фронтовика ликвидация восточно-прусской группировки немцев весной 1945 года. Батарея под его командованием уничтожила девять немецких танков, 12 орудий, восемь шестиствольных минометов, 10 бронетранспортеров, разбила 10 дзотов. Для меня и всех моих сверстников он самая настоящая легенда», - рассказал Данила Дьяченко.

Юнармейская «картина», созданная в рамках Всероссийской акции, будет заметна издалека. Ее высота около шести, а длина - порядка 30 метров. На создание рисунка у ребят ушел не один час и больше десятка баллончиков с краской.

© «Юнармия»

«Когда работаешь над такими эпичными произведениями, время пролетает незаметно. Юные патриоты - достойные продолжатели дела отцов и дедов, за ними будущее нашей страны. Без прошлого, как известно, нет будущего. Вот и стараются ребята сделать все возможное, чтобы увековечить память о подвиге фронтовиков в годы Великой Отечественной войны. И эти моменты для них бесценны», - отметил лидер «Юнармии», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Cледующей площадкой для «Граффити Победы», может стать именно ваш город. Достаточно отправить заявку на участие, заполнив анкету на сайте «Юнармии» в разделе «Проекты». Ранее патриотические арт-объекты появились в Краснодаре, Магасе, Махачкале, Туапсе, Анапе, Астрахани, Волгограде, Владивостоке и ряде других городов.

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