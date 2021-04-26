Сочинские юнармейцы нарисовали «Граффити Победы»
Всероссийская юнармейская акция «Граффити Победы» расширяет список городов.
© Фото: «Юнармия»
Рисунок, посвященный проекту «Дорога памяти», активисты «Юнармии» нанесли на стену моста по улице Донская в Сочи. Архитектурное строение является развязкой Краснодарского кольца, поэтому патриотический стрит-арт не останется без внимания.
«Граффити Победы» - это символическая связь поколений. Поэтому на рисунке два главных героя - участник Великой Отечественной войны Павел Сюткин и обладатель знака отличия «Юнармейская доблесть» 2-й степени Данил Дьяченко. По словам подростка, такое соседство для него большая честь и не менее большая ответственность.
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