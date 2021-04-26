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Четвероногие товарищи: как в Карачаево-Черкесии проходит конкурс кинологов «Верный друг»

Андрей Аркадьев
14:40 26.04.2021
В состязаниях принимают участие 24 вожатых со служебными собаками из 49-й и 8-й общевойсковых объединений, 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Карачаево-Черкесии завершается окружной этап конкурса кинологов «Верный друг», сообщает пресс-служба Южного военного округа. Участвуют военнослужащие из частей Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Адыгеи, Крыма, а также Карачаево-Черкесии.

Одна из самых сложных дисциплин - «Дог-биатлон» (индивидуальная гонка), где военнослужащие со своими служебными собаками преодолевали дистанцию в 3200 метров с двумя огневыми рубежами. Вожатые проходили полосу препятствий, стреляли по мишеням и метали гранаты.

На 300-метровой полосе препятствий кинологи со служебными собаками преодолевали барьеры, лестницы, ползком полосу инженерных заграждений, перепрыгивали через окопы и траншеи, преодолевали ров с водой и деревянный бум, имитирующий оборудованный пятиметровый участок перехода через препятствие.

Во время упражнения «Меткий стрелок» военнослужащие вели стрельбу с места из складного АК-74М по появляющейся цели, находящуся на дальности до 100 метров.

По итогам четырех конкурсов места среди мужчин распределились следующим образом: лидирует команда 4-й армии ВВС и ПВО, 49-я армия занимает второе место, 8-я общевойсковая армия на третьем месте. Среди женщин является фаворитом команда 8-й общевойсковой армии.

Кинологам еще предстоит принять участие в пятом испытании – финальной эстафете «Дог-биатлона», после которого определятся победители окружного этапа конкурса «Верный друг».

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