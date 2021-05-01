Вопросы истории История Победы Спасти Ленинград: бой за остров Сухо Тимур Шерзад В некоторых случаях судьба питающей город на Неве Дороги жизни решалась совсем камерными схватками. Так, например, в бою за остров Сухо с советской стороны участвовало всего лишь семь десятков бойцов. Жизни столь многих еще никогда не зависели от действий столь немногих. © Фото: mos.ru Читайте нас на: Жестокая блокада Ленинграда со стороны немцев и их союзников стоила жизни сотням тысячам мирных граждан. Но жертв могло быть куда больше - остальных спасала Дорога жизни, водная, а зимой и ледовая, транспортная артерия через Ладожское озеро. Но и ее приходилось яростно отбивать от посягательств врага. Причем в некоторых случаях судьба огромного города решалась совсем «камерными» схватками. Так, например, в бою за остров Сухо с советской стороны участвовало всего лишь семь десятков бойцов. Жизни столь многих еще никогда не зависели от действий столь немногих. Опорный пункт Насыпной островок Сухо не мог похвастаться впечатляющими размерами. Он был крошечным - всего 90х60 метров, меньше, чем футбольное поле. По форме остров был похож не на ровный прямоугольник, а на конскую подкову. В мирное время из ценного на нем имелся только маяк. А вот со стартом Блокады важнейшее значение получили и установленные 100-миллиметровые орудия - всего на небольшой остров их удалось установить три единицы. Кроме этого, там имелось столько же крупнокалиберных пулеметов и 70 человек гарнизона. Вроде как и не очень много, но вооружен для своих размеров остров был до зубов - больше бы, при соблюдении фортификационных норм, все равно бы не поместилось. Остров Сухо Насыщали Сухо людьми и вооружением не просто так. Кто контролировал островок, мог запереть Волховскую губу, в которой находилась база Ладожской флотилии. Именно оттуда и начиналась идущая с контролируемой советскими войсками территории в Ленинград Дорога жизни. План немцев Специально проводящие стратегическую линию на уничтожение ленинградцев тисками голода немцы понимали ценность острова, и уже планировали операцию «Бразиль», целью которой был его захват. Командовал этой попыткой оберст-лейтенант (подпполковник) Зибель, автор одноименного парома оригинальной конструкции - два понтона, палуба, защищавшая от пуль и осколков бронированная рубка. Именно такие паромы и составляли основу немецкого плана. Это были уродливые, но довольно эффективные сооружения размерами 13х26 метров. В движение это чудо техники приводилось двумя авиадвигателями BMW, и могло развивать скорость в 6-7 узлов. Отдельным плюсом была способность подойти вплотную к берегу и высадить десант. Паром Зибеля Грузоподъемность паромов Зибеля составляла около сотни тонн. Немцы использовали различные паромы - как перевозившие десантников транспортные, так и паромы поддержки, ощетинившиеся зенитными автоматами и 88-миллиметровыми орудиями. Немцы подкрались к острову Сухо в предрассветном тумане 22 октября 1942 года. Их флотилия насчитывала 14 паромов Зибеля, 7 десантных ботов и 15 самолетов прикрытия. Десантников было сравнительно немного - семь десятков бойцов, эквивалентные численности гарнизона. Зато преимущество в огневой мощи было подавляющим - на паромах насчитывалось 21 88-мм орудий (каждое - как у «Тигра») и 144 ствола зенитных 37-мм и 20-мм автопушек. Дела для гарнизона Сухо складывались неважно. Ладожская флотилия спешит на помощь Подойдя на семь с половиной километров, немцы реализовали свое огневое преимущество, принявшись расстреливать остров. Сразу же был уничтожен командный пункт на маяке, а с ним и радиостанция. Правда, на помощь гарнизону пришла плохая погода. Ладожское озеро всегда славилось своими внезапно появлявшимися бурями, и вот теперь снег, ветер и волны, до этого мешавшие доставлять продовольствие в Ленинград, сыграли на стороне советских военных. Конечно, их было недостаточно, чтобы победить - для этого требовалось яростно, на пределе возможностей, отстреливаться от врага из немногих имевшихся на острове 100-мм орудий. Немцы пытались подойти к острову, теряя паромы, и вот наконец им это удалось. Десант высадился на землю, и бой закипел уже на самом Сухо. Немцы принялись пробивать себе дорогу гранатами, и вскоре ими были захвачены два орудия из трех. Гарнизон вцепился зубами в землю и отчаянно оборонял последнюю пушку и подножие пылающего сверху маяка. Старания бойцов не прошли зря - звуки боя услышали команды советского тральщика и морского охотника. Эти небольшие кораблики, вооруженные всего лишь 45-мм пушками, тут же смело пошли на выручку яростно огрызающемуся гарнизону - значение острова для Ленинграда понимали все. Еще один паром Зибеля Параллельно радисты на них сообщали на Ладожскую флотилию о случившемся - и там уже готовилась к выходу помощь. Вскоре она уже на всех парах неслась к острову. В деле было 18 малых кораблей и вооруженных судов - тральщики, бронекатера, морские охотники, торпедные катера, и т.д. К Сухо выдвинулось все, что могло прямо сейчас выйти на Ладогу и внести свой вклад в оборону этого жизненно важного пункта. Благодаря упорству державшегося несмотря ни на что гарнизона Сухо, немецкая операция провалилась - воевать с Ладожской флотилией в планы немцев не входило. Десант грузился на огрызающиеся огнем паромы и отступал. Остров удалось отстоять, Ленинград был спасен. Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. © sa-kuva.fi © sa-kuva.fi В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика © id175407644, ВКонтакте