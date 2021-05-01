Спасти Ленинград: бой за остров Сухо

В некоторых случаях судьба питающей город на Неве Дороги жизни решалась совсем камерными схватками. Так, например, в бою за остров Сухо с советской стороны участвовало всего лишь семь десятков бойцов. Жизни столь многих еще никогда не зависели от действий столь немногих.
Жестокая блокада Ленинграда со стороны немцев и их союзников стоила жизни сотням тысячам мирных граждан. Но жертв могло быть куда больше - остальных спасала Дорога жизни, водная, а зимой и ледовая, транспортная артерия через Ладожское озеро. Но и ее приходилось яростно отбивать от посягательств врага. Причем в некоторых случаях судьба огромного города решалась совсем «камерными» схватками. Так, например, в бою за остров Сухо с советской стороны участвовало всего лишь семь десятков бойцов. Жизни столь многих еще никогда не зависели от действий столь немногих.
Опорный пункт
Насыпной островок Сухо не мог похвастаться впечатляющими размерами. Он был крошечным - всего 90х60 метров, меньше, чем футбольное поле. По форме остров был похож не на ровный прямоугольник, а на конскую подкову.
В мирное время из ценного на нем имелся только маяк. А вот со стартом Блокады важнейшее значение получили и установленные 100-миллиметровые орудия - всего на небольшой остров их удалось установить три единицы. Кроме этого, там имелось столько же крупнокалиберных пулеметов и 70 человек гарнизона. Вроде как и не очень много, но вооружен для своих размеров остров был до зубов - больше бы, при соблюдении фортификационных норм, все равно бы не поместилось.
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