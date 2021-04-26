Миротворцы РФ провели гуманитарно-медицинскую акцию в карабахском Акнаберде

В Нагорном Карабахе офицерами Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента была организована передача нуждающимся более 1000 килограмм гуманитарной помощи, доставленной в Нагорный Карабах российскими общественными и благотворительными организациями. Многодетным семьям, вынужденным переселенцам и беженцам российскими миротворцами были переданы продуктовые наборы, медицинские аптечки и предметы первой необходимости.

В поселке также развернули полевой пункт для оказания квалифицированной медицинской помощи жителям поселка, беженцам и вынужденным переселенцам.

«В ходе акции российские миротворцы оказывают адресную гуманитарную помощь. В основном ее получают многодетные семьи и семьи вынужденных переселенцев», - сообщил представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин.

Он также отметил, что в ходе приема населения, врачами медицинского отряда специального назначения была оказана консультативная и квалифицированная медицинская помощь более чем 100 жителям поселка.