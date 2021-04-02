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Шойгу поздравил Главное управление боевой подготовки ВС РФ со 100-летием

Светлана Головина
06:14 02.04.2021
Министр отметил, что за это время сотрудники внесли весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны, формирование у личного состава армии и флота высоких профессиональных и моральных качеств.
Шойгу поздравил Главное управление боевой подготовки ВС РФ со 100-летием
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил ветеранов, командование и личный состав Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил со 100-летием со дня образования.

«За вековую историю сотрудники управления внесли весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны, формирование у личного состава армии и флота высоких профессиональных и моральных качеств», - акцентировал глава Минобороны.

Шойгу отметил, что за эти годы коллектив ГУБП активно работал над повышением обученности войск, выработкой методик освоения и практического применения новейших образцов вооружения и техники в любых условиях обстановки. Кроме того, наряду с традиционными формами боевой подготовки используется конкурсная система повышения профессионального мастерства - «успешная организация Армейских международных игр и победные результаты российских команд - в активе сплоченного коллектива».

«Убежден, что личный состав ГУБП будет и впредь достойно продолжать лучшие традиции своих предшественников, эффективно решать ответственные задачи по обеспечению военной безопасности России», - подчеркнул Шойгу.

Министр пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений.

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