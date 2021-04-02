Армия Шойгу поздравил Главное управление боевой подготовки ВС РФ со 100-летием Светлана Головина Министр отметил, что за это время сотрудники внесли весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны, формирование у личного состава армии и флота высоких профессиональных и моральных качеств. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил ветеранов, командование и личный состав Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил со 100-летием со дня образования. «За вековую историю сотрудники управления внесли весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны, формирование у личного состава армии и флота высоких профессиональных и моральных качеств», - акцентировал глава Минобороны. Шойгу отметил, что за эти годы коллектив ГУБП активно работал над повышением обученности войск, выработкой методик освоения и практического применения новейших образцов вооружения и техники в любых условиях обстановки. Кроме того, наряду с традиционными формами боевой подготовки используется конкурсная система повышения профессионального мастерства - «успешная организация Армейских международных игр и победные результаты российских команд - в активе сплоченного коллектива». «Убежден, что личный состав ГУБП будет и впредь достойно продолжать лучшие традиции своих предшественников, эффективно решать ответственные задачи по обеспечению военной безопасности России», - подчеркнул Шойгу. Министр пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика