Гул и рокот авиации: в Подмосковье прошла воздушная тренировка Парада Победы

В подмосковном небе сегодня тренировались экипажи самолетов и вертолетов, которые 9 Мая примут участие в главном параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве.

Впервые в этом году воздушную часть откроет тройка самых больших в мире серийных транспортных Ми-26. До этого строй возглавляла только одна такая машина. Вертолеты должны с точностью до секунды появиться над площадкой в Алабино. Всего в планах 12 репетиций с участием воздушной техники.

В этом году Россия отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране 9 Мая пройдут праздничные мероприятия и военные парады. В Параде Победы в Москве задействуют более 12 тысяч человек и свыше 190 единиц вооружения.