Суд оставил без изменения приговор о лишении свободы украинского шпиона, пытавшегося купить запчасти для С-300

Приговор гражданину Украины Александру Марченко, вынесенный за действия по статье 276 Уголовного кодекса России, оставлен без изменений и вступил в законную силу. Так, Третий апелляционный суд общей юрисдикции не усмотрел причин корректировки раннего решения Краснодарского краевого суда о лишении Марченко свободы сроком на 10 лет с отбыванием его в колонии строгого режима.

Российские оперативники установили, что осужденный в мае 2018 года получил в СВР Украины задание приобрести на территории РФ запасные части для зенитно-ракетных комплексов С-300 (клистроны). Денежные средства в размере 163 тысяч долларов для этой сделки он также получил в украинской СВР. Впоследствии Марченко должен был передать полученные части украинскому спецэкспортеру военной техники госкомпании «Укроборонсервис».

Задержали его в апреле 2019 года. Полученные доказательства исчерпывающе свидетельствовали о причастности Марченко к шпионской деятельности, направленной на нанесение ущерба безопасности России.