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Суд оставил без изменения приговор о лишении свободы украинского шпиона, пытавшегося купить запчасти для С-300

Егор Левин
12:03 26.04.2021
В мае 2018 года Александр Марченко получил на Украине задание приобрести в РФ запчасти для ЗРК С-300. Деньги в размере 163 тысяч долларов для этой сделки он получил в украинской СВР.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Приговор гражданину Украины Александру Марченко, вынесенный за действия по статье 276 Уголовного кодекса России, оставлен без изменений и вступил в законную силу. Так, Третий апелляционный суд общей юрисдикции не усмотрел причин корректировки раннего решения Краснодарского краевого суда о лишении Марченко свободы сроком на 10 лет с отбыванием его в колонии строгого режима.

Российские оперативники установили, что осужденный в мае 2018 года получил в СВР Украины задание приобрести на территории РФ запасные части для зенитно-ракетных комплексов С-300 (клистроны). Денежные средства в размере 163 тысяч долларов для этой сделки он также получил в украинской СВР. Впоследствии Марченко должен был передать полученные части украинскому спецэкспортеру военной техники госкомпании «Укроборонсервис».

Задержали его в апреле 2019 года. Полученные доказательства исчерпывающе свидетельствовали о причастности Марченко к шпионской деятельности, направленной на нанесение ущерба безопасности России.

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