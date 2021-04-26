Шествие в честь Дня Победы на авиабазе Хмеймим возглавит танк Т-34

В 2021 году торжественное шествие колонн российских и сирийских военнослужащих на авиабазе Хмеймим в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне впервые возглавит танк Т-34. В предшествующие годы машина долго использовалась Сирийской армией и, как говорят, даже некоторое время принимала участие в войне с террористами.

На авиабазу легендарный танк второй мировой войны, получивший имя «Катуковец» в честь известного маршала бронетанковых войск Михаила Катукова, прибыл своим ходом. Российские военнослужащие приняли Т-34 в хорошем состоянии и должны были провести лишь незначительные работы по обслуживанию танка и приданию ему представительного внешнего вида.

«Новых деталей никаких. А так ... регулировка, покраска, зачистка, замена жидкостей всех. Замена фильтров», - рассказал механик-водитель Андрей Шперлинг.

Как объяснил другой военный механик-водитель Максим Иванов, Т-34 обязан своим долгим служением крайне качественному изготовлению. Сейчас машина все еще боеспособна, а ее броня до сих пор не заржавела и находится в превосходном состоянии.

«Удачная техника нашими дедами была сделана», - прокомментировал Иванов.

Открыть шествие в честь годовщины Великой Победы танком Т-34 было решено не только в Сирии. В Нижнем Новгороде 9 мая по центральной улице проедет историческая боевая машина, которая была доставлена из находящейся в более чем 400 километрах от места Московской области.